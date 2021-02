Sea-Watch nimmt dritten Tag in Folge Dutzende Migranten auf

73 Menschen seien an Bord der „Sea-Watch 3“ genommen worden, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin am Sonntag im Netz mit.In den vorangegangenen beiden Tagen hatten die ehrenamtlichen Helfer insgesamt rund 145 Menschen aufgenommen. Viele waren entkräftet und wurden nach Angaben von Sea-Watch medizinisch versorgt. Bei der Rettung am Samstag eilte die „Sea-Watch 3“ zu Hilfe, nachdem das Schlauchboot der Flüchtlinge Luft verloren hatte.Damit befinden sich etwa 220 Migranten an Bord des Schiffs. Vor etwas mehr als einer Woche hatte die „Sea-Watch 3“ nach 7 Monaten „Zwangspause“ den Hafen der spanischen Stadt Burriana verlassen, wie die Organisation damals mitgeteilt hatte. Am Donnerstag war die Crew im anvisierten Suchgebiet rund 30 Seemeilen vor der Küste Libyens angekommen.Dutzende Menschen haben in diesem Jahr bereits ihr Leben im zentralen Mittelmeer verloren. Die Vereinten Nationen rechnen nach eigenen Angaben mit ungefähr 170 Toten. Dem italienischen Innenministerium zufolge kamen 2021 bislang rund 4500 Bootsmigranten in dem Mittelmeerland an.Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es circa 2350. Italien ist oft das Ziel der Menschen, die von der Küste Libyens aus ablegen. Das nordafrikanische Land ist ein Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa.

dpa