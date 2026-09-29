Vier der neuen Seminaristen kommen aus Tansania, einer aus Indien und erstmals einer aus Ecuador. Sie stammen aus Partnerdiözesen, mit denen das Missionsamt der Diözese zusammenarbeitet. <BR \/><BR \/>Für die neuen Seminaristen beginnt zunächst ein Jahr des Sprachenlernens in Brixen. Dazu kommen schrittweise Praktika, pastorale Einsätze und verschiedene Formen der Begleitung. Eine wichtige Rolle spielen die Praktika in den Pfarreien: Dort lernen die Seminaristen die konkrete Situation in der Seelsorge, aber auch Kirche, Kultur und Gesellschaft in Südtirol kennen. „Uns ist wichtig, dass die Seminaristen nicht nur ihre Ausbildung absolvieren, sondern unsere Kirche und die konkrete pastorale Realität vor Ort kennenlernen“, sagt Regens Markus Moling, der das Projekt federführend begleitet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365771_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Seminarprojekt ist 2021 mit zwölf Kandidaten aus Tansania und Indien gestartet. Acht von ihnen sind weiterhin im Projekt: zwei schließen derzeit ihr Studium ab, sechs werden am kommenden Sonntag zu Diakonen geweiht. Gemeinsam mit zwei Seminaristen aus Südtirol bilden sie derzeit die Gemeinschaft im Brixner Priesterseminar. Danach arbeiten sie in größeren Seelsorgeeinheiten mit und absolvieren ihr Pastoraljahr. Im April kehren sie in ihre Heimatdiözesen zurück, wo die Priesterweihe vorgesehen ist. Ab September 2027 sollen sie für fünf Jahre als Kooperatoren in der Diözese Bozen-Brixen tätig sein. <BR \/><BR \/>Mit der neuen Gruppe wird das Projekt langfristig weitergeführt. Ziel ist es, den Austausch mit den Partnerdiözesen fortzusetzen und zugleich den Seelsorgeeinheiten in Südtirol eine längerfristige Unterstützung bei den priesterlich-sakramentalen Aufgaben zu ermöglichen, heißt es in einer Aussendung der Diözese. <h3>\r\nDiakonenweihe am Sonntag<\/h3>Am Sonntag, 4. Oktober, um 15 Uhr weiht Bischof Ivo Muser im Brixner Dom sechs Seminaristen aus Tansania und Indien zu Diakonen. Die Feier wird im Livestream sowie von Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia übertragen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.bz-bx.net\/weihe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen und Livestream: www.bz-bx.net\/weihe<\/a>