<h3>Millionen Einwohner in Schutzräumen </h3>
Millionen von Einwohnern harrten in Schutzräumen aus. „Wir hören immer wieder laute Knallgeräusche, möglicherweise sind das auch Abwehrraketen", sagte ein Einwohner Tel Avivs. „Es nimmt einfach kein Ende." Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran am Samstagmorgen berichten Einwohner Israels von ständigen Gegenangriffen des Irans auf israelische Bevölkerungszentren, teilweise im halbstündigen Takt.<BR /><BR />Am Samstag war bei einem Raketeneinschlag in Tel Aviv eine Frau getötet worden. Insgesamt starben nach offiziellen Angaben bei iranischen Raketenangriffen auf Israel bisher acht Menschen, Dutzende weitere wurden verletzt.<BR /><BR /><BR /><BR />Die iranische Armee flog nach eigenen Angaben am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion. „Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert", erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert ( <a href="https://www.stol.it/artikel/politik/irans-armee-us-militaerstuetzpunkte-in-golfregion-attackiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet</a>).