Seit heute sind 5 Regionen „Orange Zone“

Was passiert, wenn eine Region zur „Orangen Zone“ wird? Welche Regeln gelten dort? Der Radius, in dem man sich bewegen kann, ist in „Orangen Zonen“ deutlich eingeschränkt.Anders als in „Weißen“ oder „Gelben Zonen“, sind Fahrten ohne einen gültigen Green Pass mit dem eigenen Fahrzeug in andere Gemeinden derselben Region oder in andere Regionen nur für die aus arbeitstechnischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen oder für notwendige Dienstleistungen, die nicht ausgesetzt und nicht in der eigenen Gemeinde verfügbar sind, erlaubt.Auch sind in einer „Orangen Zone“ weitere Einschränkungen bezüglich des Zugangs zu Geschäften an Feiertagen vorgesehen.Und wo steht Südtirol? Südtirol ist derzeit in Italien als „Gelbe Zone“ eingestuft – in diesen Zonen gelten deutlich weniger Einschränkungen als in einer „Orangen Zone“.Die Einstufung hängt von 3 Faktoren ab: Von der Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten, von der Zahl der Covid-Intensivpatienten und von der 7-Tages-Inzidenz.Wird bei allen 3 Faktoren eine gewisse Schwelle überschritten, folgt die Einstufung in die nächsthöhere Zone – in Südtirol wäre dies die „Orange Zone“.

stol