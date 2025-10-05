„Selbstfahrende Autos sind in den USA und in China bereits Realität. Dasselbe sollte auch hier in Europa gelten“, sagte sie und fügte hinzu, dass „KI zuerst“ auch „Sicherheit zuerst“ bedeute.<h3>\r\n60 italienische Bürgermeister bekunden Interesse an Pilotprojekt <\/h3>Von der Leyen schlug vor, ein Netzwerk europäischer Städte aufzubauen, um autonome Fahrzeuge in Pilotprojekten zu testen. 60 italienische Bürgermeister hätten bereits Interesse bekundet. Die Kommissionschefin sicherte zudem EU-Unterstützung für die Entwicklung von Fahrzeugen zu, die „in Europa hergestellt und für europäische Straßen konzipiert“ seien. <BR \/><BR \/>„Die Zukunft der Autos – und die Autos der Zukunft – müssen in Europa hergestellt werden“, forderte sie. Von der Leyens Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die EU-Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken will. Sie will die heimischen Branchen nicht zuletzt dabei unterstützen, mit der technologischen Entwicklung im Ausland, insbesondere in China und den USA, Schritt zu halten.