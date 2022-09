Selenskyj: Kreml nicht ernsthaft an Gesprächen interessiert

Wegen des russischen Angriffskrieges hatte das Gremium Selenskyj zuvor per Ausnahmegenehmigung erlaubt, sich per Videobotschaft in New York zu äußern. In seiner Rede forderte Selenskyj außerdem die Einrichtung eines Sondertribunals. „Gegen die Ukraine wurde ein Verbrechen begangen, und wir verlangen gerechte Bestrafung“, so Selenskyj. Neben der Einrichtung eines Sondertribunals verlangte der Präsident außerdem, Russland das Veto-Recht im UNO-Sicherheitsrat zu entziehen.Angesichts der Lage beim umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja warnte Selenskyj vor einer internationalen Nuklearkatastrophe. Das russische Vorgehen dort „macht Sie alle zu einem Ziel“. Die „russische Strahlenerpressung ist etwas, das jeden Einzelnen von Ihnen betreffen sollte“, denn niemand werde einen Impfstoff gegen die Strahlenkrankheit haben, ergänzte er in eindringlichen Worten.Das Kernkraftwerk Saporischschja steht seit Anfang März unter russischer Kontrolle. Mit seinen sechs Reaktoren und einer Nettoleistung von 5.700 Megawatt ist es das größte Atomkraftwerk in Europa. Moskau und Kiew lasten sich den Beschuss der Anlage gegenseitig an. Eine Häufung von Vorfällen, die zur Abschaltung von Reaktoren und Stromausfällen führten, hatte international die Sorge vor einer Atomkatastrophe erhöht.