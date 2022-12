Selenskyj: „Lage an der Front schmerzhaft und schwierig“

Das sagt Sergej Lawrow zur Situation

Der russische Außenminister Sergej Lawrow. - Foto: © APA/AFP / YURI KOCHETKOV

Ein ukrainischer Panzer in der Region Donezk. Seit dem 24. Februar dauert der Ukraine-Krieg nun schon an. - Foto: © APA/afp / SAMEER AL-DOUMY

„Zuallererst, die Situation an der Front: Bachmut, Kreminna und andere Gebiete im Donbass, die ein Höchstmaß an Kraft und Konzentration erfordern. Die Situation dort ist schwierig und schmerzhaft. Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein – und das sind beträchtliche Ressourcen – um irgendeinen Vorstoß zu machen“, so der ukrainische Präsident. Er beklagte, dass weiterhin Millionen Ukrainer von Stromausfällen betroffen seien.Der russische Chefdiplomat Lawrow machte unterdessen klar, dass sein Land zu keinen Konzessionen bereit ist. „Unsere Vorschläge zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der vom Regime kontrollierten Gebiete, zur Beseitigung der von dort ausgehenden Bedrohungen für die Sicherheit Russlands, einschließlich unserer neuen Gebiete, sind dem Feind sehr wohl bekannt“, sagte er in der Nacht auf Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. „Der Punkt ist ganz einfach: Erfüllen Sie sie zu Ihrem eigenen Besten. Andernfalls wird die Frage von der russischen Armee beantwortet werden.“Der russische Außenminister warf der Ukraine zudem vor, die USA und andere NATO-Mitglieder „tiefer in den Strudel des Konflikts zu ziehen, in der Hoffnung, einen überstürzten Zusammenstoß mit der russischen Armee unvermeidlich zu machen.“Lawrow erinnerte in diesem Zusammenhang an den Einschlag einer Rakete Mitte November in Polen und bezeichnete die ukrainische Reaktion darauf als Provokation. Selenskyj habe nämlich versucht, das Geschoß „als russische Rakete auszugeben“. „Es ist gut, dass Washington und Brüssel damals die Weisheit hatten, nicht darauf hereinzufallen.“Nachdem sich Russland bereits im Jahr 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt hatte und Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk von Separatisten besetzen ließ, startete die Atommacht am 24. Februar einen umfassenden Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Der Versuch, die pro-westliche Regierung in Kiew zu stürzen, misslang.Mit massiver Unterstützung von EU und Nato konnte die Ukraine den Angriffen nicht nur standhalten, sondern auch zunächst verlorene Gebiete in den Regionen Charkiw und Cherson zurückerobern. Nachdem die Erfolge auf dem Schlachtfeld ausgeblieben waren, ließ Kreml-Chef Wladimir Putin die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nach Scheinreferenden annektieren.