Selenskyj: Massengrab in zurückeroberter Stadt gefunden

In der durch die ukrainische Armee zurückeroberte Stadt Isjum ist laut Präsident Wolodmyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden. „Russland hinterlässt überall Tod und muss dafür verantwortlich gemacht werden“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, erste Erkenntnisses sollen am Freitag vorliegen, so der ukrainische Präsident.