Selenskyj: „Die Mächtigen der Welt flirten mit Russland“

Russland mache langsame, aber spürbare Fortschritte in der Ukraine. Dies sagte der britische Premierminister Johnson mit Blick auf den Vormarsch der Moskauer Truppen im Donbass. Es sei daher unerlässlich, Kiew weiterhin zu unterstützen.In der Zwischenzeit bereitet sich die US-Regierung darauf vor, der Ukraine noch leistungsfähigere Waffen zu schicken: die Langstreckenraketen, die Kiew seit langem fordert. Lawrow beschuldigt den Westen, der russischen Welt den totalen Krieg zu erklärenDie katastrophale Entwicklung der Ereignisse könnte noch gestoppt werden, wenn die Welt die Situation in der Ukraine als solche behandeln würde, sagte indes Selenskyj.Er erinnerte daran, dass die Europäische Union seit Wochen nicht in der Lage sei, sich auf das sechste Sanktionspaket zu einigen. „Seit Wochen hat es die Welt nicht gewagt, das russische Bankensystem zu blockieren“, sagte der Präsident.Die russischen Streitkräfte wollen den Donbass in Schutt und Asche legen. Mit diesen Worten beschrieb Selenskyj die zunehmend schwierige Lage Kiews im Osten des Landes.„Die derzeitige Offensive der Besatzer im Donbass könnte dazu führen, dass die Region unbewohnt wird“, sagte Selenskyj. Er beschuldigte Russland, im Donbass einen Völkermord zu begehen.