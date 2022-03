Selenskyj spricht mit Draghi über EU-Beitritt

Draghi verurteilte die Angriffe Russlands auf die Zivilbevölkerung und betonte die Bereitschaft Italiens, der Ukraine und ihrer Bevölkerung Unterstützung und Hilfe zu gewähren, hieß es in einer Pressemitteilung von Draghis Büro. Der Premier bekräftigte Italiens Unterstützung für den EU-Beitritt der Ukraine.Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit Beginn des Konflikts über 11.000 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Italien gekommen, meist in Bussen, Lieferwagen und einigen Privatfahrzeugen.Rund 240.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Italien, 3 Viertel davon sind Frauen, die oft im Pflegebereich arbeiten. Der Ministerrat in Rom hat diese Woche Hilfen für das ukrainische Volk durch die Lieferung von Waffen, Material und Ausrüstung beschlossen.

ansa