Selenskyj spricht von Gegenoffensiv-Aktionen der Ukraine

„Alle Attacken des Gegners wurden zurückgeschlagen“

Gegenangriffe an 4 Frontabschnitten

Russische Luftwaffe ungewöhnlich aktiv

Auf die Frage nach einem Kommentar zu Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Freitag, wonach die Gegenoffensive der Ukraine begonnen habe, zuckte Selenskyj mit den Schultern und zog die Augenbrauen hoch. „Es ist interessant, was Putin über unsere Gegenoffensive gesagt hat. Es ist wichtig, dass Russland immer spürt, dass es meiner Meinung nach nicht mehr viel Zeit hat.“ Selenskyj ergänzte, er sei „täglich“ in Kontakt mit Kommandanten. „Alle sind positiv eingestellt, sagen Sie das Putin“, sagte er weiter.Die ukrainische Seite hatte Stillschweigen über ihre Großoffensive verkündet. Putin hatte erklärt, für den Beginn der Gegenoffensive spreche der Einsatz der strategischen Reserve. Die ukrainischen Soldaten hätten bisher aber keinen Erfolg. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Samstag, ukrainische Soldaten hätten in den südlichen Regionen Donezk und Saporischschja sowie in der Gegend um Bachmut im Osten vergeblich versucht, vorzustoßen.„Die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in den genannten Gebieten innerhalb eines Tages beliefen sich auf bis zu 300 Soldaten, 9 Panzer, darunter 4 Leoparden, und 11 Schützenpanzer, darunter 5 amerikanische Bradley...“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Auch eine französische Haubitze vom Typ Cesar sei zerstört worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.Angriffe habe es nahe der Stadt Orichiw und an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk südlich der Ortschaft Welyka Nowosilka gegeben, hieß es weiter. „Alle Attacken des Gegners wurden zurückgeschlagen“, zudem seien 2 ukrainische Marschkolonnen von der russischen Artillerie getroffen worden. Die Behörde präsentierte anschließend Bilder zerstörter Panzer. Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zu Verlusten der ukrainischen Seite haben sich in der Vergangenheit oft als übertrieben herausgestellt.Die Angaben aus der Ukraine unterscheiden sich. Nach Angaben des Militärs sind die ukrainischen Truppen an einigen Stellen bis zu 1,4 Kilometer vorgerückt. „Wir versuchen den Feind anzugreifen, wir machen Gegenangriffe“, hatte der Sprecher des Kommandos Ost am Samstag zuvor gesagt. Die russischen Truppen starteten ebenfalls Angriffe, hätten aber keinen Erfolg gehabt. Angaben zum Kriegsverlauf lassen sich größtenteils nicht unabhängig überprüfen.Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) führte die Ukraine an mindestens 4 Frontabschnitten Gegenangriffe durch. Gefechte haben demnach in der Nähe der Stadt Bachmut, bei der Stadt Kreminna, im Südwesten der Region Donezk sowie im Westen der Region Saporischschja stattgefunden, hieß es im jüngsten Lagebericht vom Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Angaben aus Kiew, Moskau und von russischen Militärbloggern.Auch Großbritannien geht von militärischen Fortschritten der Streitkräfte des angegriffenen Landes aus. In den vergangenen 48 Stunden habe es wichtige ukrainische Militäroperationen im Osten und Süden des Landes gegeben, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Während in einigen Gegenden gute Fortschritte erzielt und die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen worden seien, gehe es für die Ukrainer anderswo langsamer voran. Auf russischer Seite hätte es wohl einige glaubwürdige Verteidigungseinsätze gegeben. Andere Einheiten hingegen hätten sich in einiger Unordnung zurückgezogen. Dabei häuften sich Berichte über Opfer unter den russischen Truppen beim Rückzug durch eigene Minenfelder.Außerdem berichteten die Briten in ihrem täglichen Geheimdienst-Update davon, dass die russische Luftwaffe über der Südukraine ungewöhnlich aktiv gewesen sei. Bei einem russischen Luftangriff auf die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden nach ukrainischen Angaben drei Zivilisten getötet. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien in der Nacht auf Samstag auf einen Wohnblock gestürzt und hätten einen Brand ausgelöst, teilte das ukrainische Militär mit. Den Rettungskräften zufolge wurden 27 Menschen verletzt, darunter 3 Kinder.Das Feuer sei rasch gelöscht worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte später mit, dass Russland insgesamt 35 Drohnen und acht Raketen auf Ziele in der Ukraine gelenkt habe. 20 Drohnen des iranischen Typs Shahed und zwei ballistische Raketen seien abgeschossen worden. Die russischen Angriffe richteten sich demnach neben Odessa auch gegen Ziele in der Region Poltawa und in Charkiw. Dabei sei es zu „einigen Schäden an Infrastruktur und Ausrüstung“ auf dem Militärflugplatz Myrhorod gekommen, teilte Regionalgouverneur Dmytro Lunin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.