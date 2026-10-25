Insgesamt verzeichneten neun Regionen demnach Schäden. In der Nacht seien Wärmekraftwerke, Umspannwerke, Kohlebergwerke, Getreidelager und Einkaufszentren attackiert worden. „In Charkiw griffen die Russen zunächst einen Baumarkt an und führten anschließend einen zynischen Folgeangriff auf die Rettungskräfte durch“, sagte Selenskyj. Laut Behörden wurden drei Einsatzkräfte verletzt.<BR \/><BR \/>Russland habe allein in dieser Woche etwa 1.600 Gleitbomben, 48 Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie fast 2.300 Drohnen eingesetzt. „So reagiert Russland auf Diplomatie und die Aufhebung der Isolation“, sagte Selenskyj.<BR \/><BR \/>Der Präsident betonte, es sei „sehr wichtig, dass parallel zu den Verhandlungen die Unterstützung für die Verteidiger des Lebens nicht nachlässt“. So müssten die von den Europäern bereits genehmigten Lieferungen von Abwehrraketen erfolgen. „Jedes solche Verteidigungspaket trägt - insbesondere vor dem Winter - dazu bei, Leben zu retten“, sagte Selenskyj.<BR \/><BR \/>Russland, das den Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen hatte, meldete ebenfalls erneut Tote, Verletzte und Zerstörung nach Kiews Gegenangriffen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod seien zwei Menschen getötet worden, sagte Gouverneur Alexander Schuwajew. Es habe auch 14 Verletzte gegeben. Es gebe Schäden an mehr als 30 Wohngebäuden und weiterer ziviler Infrastruktur.