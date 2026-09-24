Das von Umwelt- und Energiesicherheitsminister Gilberto Pichetto Fratin vorgelegte Gesetz ermächtigt die Regierung, detaillierte Regelungen für den Wiedereinstieg in die Kernenergie zu erlassen. Das Gesetz war bereits im Juni von der Abgeordnetenkammer gebilligt worden und tritt jetzt in Kraft.<BR \/><BR \/>„Heute ist ein historischer Tag für Italien: Das Parlament hat das Gesetz über die neue Kernenergie endgültig verabschiedet. Nachhaltige Kernenergie wird gemeinsam mit den erneuerbaren Energien Italien zu einem sicheren, unabhängigen und wettbewerbsfähigen Land machen. Italien wird mehr Energie für Haushalte und Unternehmen zur Verfügung haben. Dies ist die Richtung, die auch die wichtigsten Länder der Welt einschlagen“, so Pichetto Fratin, der den Gesetzentwurf eingebracht hatte. Atomkraft der nächsten Generation biete eine konkrete Möglichkeit, die Energieunabhängigkeit Italiens zu stärken und das Land vor starken Preisschwankungen zu schützen.<BR \/><BR \/>Einrichtung von Aufsichts- und Regulierungsbehörden vorgesehen<BR \/>Italien hatte nach der Katastrophe von Tschernobyl 1987 und einem anschließenden Referendum die Nutzung der Kernenergie aufgegeben. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will nun wieder auf Atomkraft setzen, insbesondere auf kleine Reaktoren der neuesten Generation. Damit sollen die Abhängigkeit von Energieimporten verringert und die Treibhausgasemissionen gesenkt werden.<BR \/><BR \/>Das Gesetz ermächtigt die Regierung, Verordnungen für den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken zu erlassen. Geregelt werden sollen außerdem die Nutzung von Kernenergie zur Wasserstoffproduktion, der Umgang mit abgebrannten Brennelementen und Fragen der Sicherheit. Zudem ist die Einrichtung entsprechender Aufsichts- und Regulierungsbehörden vorgesehen. Pichetto Fratin hat angekündigt, die entsprechenden Ausführungsbestimmungen bis Ende des Jahres vorzulegen.<BR \/><BR \/>Zugleich müsse Italien den wachsenden Energiebedarf decken und seine Ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen erreichen, sagte der Minister. Dafür müsse das Energiesystem durch Atomkraft der nächsten Generation gestärkt und zugleich der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden. Ziel sei ein ausgewogenes Energiesystem, das die wirtschaftliche Entwicklung des Landes unterstützen könne.<h3>\r\nProtest der Grünen<\/h3>Die Entscheidung des Parlaments stieß zugleich auf deutlichen Widerstand. Der Fraktionschef des oppositionellen Bündnisses Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) im Senat, Peppe De Cristofaro, kritisierte die Pläne scharf. Die Rechte stelle die Atomkraft als eine Art Antwort auf die Klimakrise, die hohen Energiepreise und die Abhängigkeit Italiens vom Ausland dar, sagte er. Tatsächlich handle es sich um eine „gigantische Ablenkung“ von der Verantwortung für die Energiepolitik der Regierung.<BR \/><BR \/>Auch nach vier Jahren unter Meloni habe Italien weiterhin einige der höchsten Energiepreise Europas, sagte De Cristofaro. Entscheidend sei daher die Frage, welchen konkreten Nutzen eine Rückkehr zur Atomkraft in den kommenden Jahren bringen könne. Neue Reaktoren und die entsprechenden Technologien seien noch nicht verfügbar. Bis dahin werde Italien weiterhin Gas verbrennen und auf Energieimporte angewiesen sein, während die Verbraucher hohe Rechnungen zahlten.