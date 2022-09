Senat und Kammer: So wird morgen gewählt

Jeweils 9 Kandidaten stellen sich in den 3 Einerwahlkreisen des Senats der Wahl (Seite 14) und ebenfalls je 9 Kandidaten in den beiden Einerwahlkreisen der Abgeordnetenkammer (Nord und Süd, siehe unten). Gewählt werden mit dem rosa Stimmzettel aber auch die Kandidaten für die regionalen Verhältnissitze.Und das wird für so manchen Wähler wohl verwirrend. Für die Wahl der Verhältnissitze in dergibt es keinen eigenen getrennten Stimmzettel. Die Verhältnissitz-Kandidaten werden zusammen mit den Kandidaten der Einerwahlkreise gewählt – in Kombination, auf dem rosa Stimmzettel.Oben im Rechteck steht der Kandidat für den Einerwahlkreis (Mehrheitswahlrecht), darunter die jeweils 3 Kandidaten einer Partei oder eines Listenbündnisses für den regionalen Verhältnissitz. Wer beispielsweise die SVP wählen möchte, für den reicht es dann, das Edelweiß anzukreuzen. Die Stimme geht damit im Kammerwahlkreis Nord an Renate Gebhard (Einerwahlkreis) und automatisch auch an Dieter Steger als Kandidat für den regionalen Verhältnissitz. Ein Kreuz auf dem Edelweiß genügt somit, um beide Kandidaten zu wählen.Wenn jemand hingegen im Kammerwahlkreis Süd die Grünen-Kandidatin Elide Mussner (Einerwahlkreis) wählen möchte und zusätzlich Roberta Rigamonti (Alleanza Verdi/Sinistra) für den regionalen Verhältnissitz in der Abgeordnetenkammer, so reicht es nicht, nur oben den Namen Elide Mussner anzukreuzen. Denn in diesem Fall würde zwar Elide Mussner die Stimme erhalten.Da aber nicht ersichtlich ist, wer in der Vierer-Koalition von Elide Mussner die Stimme erhalten soll, so würden solche Stimmen auf die Vierer-Koalition aufgeteilt – im Verhältnis zu den im Wahlkreis erhaltenen Stimmen. Um Elide MussnerRoberta Rigamonti zu wählen, kann das Listenzeichen Alleanza Verdi/Sinistra angekreuzt werden – dieses eine Kreuz allein reicht bereits.Als Alternative könnte man auch den Namen Elide Mussnerdas Listenzeichen Alleanza Verdi/Sinistra ankreuzen – auch mit diesen beiden Kreuzen wäre der Wählerwille klar erkennbar.Gleiches gilt auch für Sabrina Adami und ihre Vierer-Koalition.Die Verhältnissitze in der Abgeordnetenkammer gehen in der Region-Trentino Südtirol an die 3 stärksten Parteien bzw. Listenbündnisse. Auf dem rosa Stimmzettel scheinen zwar 3 Namen pro Liste oder Listenverbindung auf – im Falle von SVP-PATT Dieter Steger, Daiana Boller und Mauro Agosti – die Reihung ist aber vorgegeben. Es kann somit nicht dem zweit- oder drittgereihten Kandidaten bei der Stimmabgabe für den regionalen Verhältnissitz der Vorzug gegenüber dem erstgereihten Kandidaten gegeben werden.Erstmals können bei diesen Parlamentswahlen Bürger ab 18 Jahren denwählen. Die Stimmabgabe, um Senatskandidaten zu wählen, ist einfach: Der Wähler setzt ein Kreuz ins Rechteckfeld, wo der Name und das Listenzeichen des Kandidaten stehen. Gewählt ist jener Kandidat unter den 9 Bewerbern um einen Sitz, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann.Nur in Trentino-Südtirol gibt es für den Senat ausschließlich Einerwahlkreise nach dem Mehrheitswahlrecht. Italien wählt am Sonntag insgesamt 600 Parlamentarier: 400 Kammerabgeordnete und 200 Senatoren.Gewählt wird am morgigen Sonntag zwischen 7 und 23 Uhr. Sofort danach beginnt die Auszählung.Bereits Montagfrüh sollen die wichtigsten Ergebnisse – auch in Südtirol – bekannt sein.Alle Berichte rund um die Parlamentswahlen finden Sie hier.