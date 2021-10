Senatorin Unterberger traf sich mit Christian Wulff und Michael Kretschmer

Beim ersten Treffen, waren u.a. der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und der ehemalige Bundesratspräsident Roland Koch anwesend.Die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat wurde eingeladen, um über die aktuelle politische Situation in Italien und die Tätigkeit der Autonomiegruppe zum Schutz der sprachlichen Minderheiten und der Sonderautonomien zu berichten.Am Abend wurde in der Deutschen Botschaft die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen dem Land Sachsen und der Region Latium, zur Stärkung der Zusammenarbeit, sowie des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Austausches zelebriert. Bei dieser Gelegenheit war auch ein Gespräch der Vorsitzenden der Autonomiegruppe mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer eingeplant. Unter anderem wurde die neue Situation besprochen, in der sich Deutschland nach dem Ende der Ära Merkel und den Verhandlungen zur Regierungsbildung befindet.„Es war ein fruchtbarer Tag, um die institutionelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern Deutschland und Italien zu festigen und, um die besondere Rolle Südtirols als Bindeglied zwischen zwei Kulturen zu bekräftigen. Eine stärkere europäische Integration erfordert vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit der beiden Hauptakteure Deutschland und Italien“, so heißt es in der Aussendung.

