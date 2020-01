Senatskommission entscheidet über Salvinis Immunität

Im Zuge seiner „Politik der geschlossenen Häfen“ habe der zwischen Juni 2018 und dem vergangenen August als Innenminister amtierende Salvini die im Mittelmeer geretteten Migranten vier Tage lang an Bord des Schiffes Gregoretti festgehalten, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Der Mailänder ist seit August nicht mehr Innenminister. Er behauptete, dass er die Entscheidung, die Migranten nicht an Land zu lassen, um die EU zu einem Umverteilungssystem zu zwingen, im Einklang mit dem Rest der Regierung getroffen habe. Daher müsste auch gegen den damaligen und derzeitigen Premier Giuseppe Conte Anklage erhoben werden, meint Salvini.



Entscheidende Woche für Salvini



Sollte sich die Kommission für die Aufhebung von Salvinis Immunität aussprechen, müsste der Senat in einer Plenarsitzung den Beschluss bestätigen. Danach könnte der Prozess gegen den 46-Jährigen beginnen. „Am Montag wird entschieden, ob Salvini ein Krimineller oder ein Italiener ist, der die Grenzen seines Landes verteidigt“, gab sich der Lega-Chef kampfeslustig.



Salvini steht eine entscheidende Woche bevor. Am 26. Jänner finden in der Region Emilia Romagna, einer traditionellen Hochburg der Linken, Regionalwahlen statt. Sollte die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni die Wahl gewinnen, wäre dies ein Erfolg für Salvini, der seiner Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen mehr Nachdruck verleihen könnte.

apa