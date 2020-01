Senatskommission stimmt für Aufhebung von Salvinis Immunität

Der 46-jährige Salvini hatte die Senatoren seiner Partei aufgerufen, für die Aufhebung seiner Immunität zu stimmen, da er bereit sei, sich einem Prozess in Zusammenhang mit dem Fall „Gregoretti“ zu stellen. Der Vorwurf der Staatsanwälte von Catania gegen Salvini lautet auf Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Blockade geretteter Migranten an Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache „Gregoretti“ im vergangenen Juli. Die 131 Migranten hatten 4 Tage lang an Bord des Schiffes ausharren müssen, bevor sie an Land gehen durften.



„Ich habe vor der Justiz keine Angst“



„Ich habe vor der Justiz keine Angst. Vor Gericht wird man sehen, ob es ein Verbrechen ist, die italienischen Grenzen zu verteidigen. Wenn ich hinter Gittern landen muss, weil ich mein Land verteidigt habe, tue ich es gern“, sagte Salvini am Montag. Er riet den Justizbehörden, einen großen Gerichtssaal zu organisieren, sollte es zu einem Prozess gegen ihn kommen. „Ich denke, dass Millionen von Italienern mir zur Seite stehen werden“, erklärte er.



Salvini behauptete, dass er die Entscheidung, die Migranten nicht an Land zu lassen, um die EU zu einem Umverteilungssystem zu zwingen, im Einklang mit dem Rest der Regierung getroffen habe. Daher müsste auch gegen den damaligen und derzeitigen Premier Giuseppe Conte Anklage erhoben werden, meinte Salvini.



Senat hat schon einmal Prozess gegen Salvini verhindert



Der Senat in Rom hatte bereits im März 2019 gegen die Forderung des Gerichts in Catania gestimmt, einen Prozess gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung in Zusammenhang mit dem Migrantenschiff „Diciotti“ im August 2018 aufzunehmen. Der damalige Innenminister Salvini hatte 177 Migranten an Bord des Schiffes tagelang verboten, in einen sizilianischen Hafen einzulaufen. Salvini ist seit August nicht mehr italienischer Innenminister.

apa