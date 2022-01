Sergio Mattarella bleibt Staatspräsident von Italien

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Im 8. Wahlgang war es nun soweit: Italien hat einen neuen Staatspräsidenten. Es ist gleichzeitig auch der alte Staatspräsident. Obwohl Sergio Mattarella in den vergangenen Wochen immer wieder betonte, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, ließ er sich nun doch breitschlagen, noch einmal zu kandidieren.Damit hat Mattarella große Verantwortung gegenüber seinem Land bewiesen. Hätte er nicht noch einmal kandidiert, wäre es in Italien wohl zu einer Regierungskrise gekommen, was sich das Land, mitten in der Corona-Pandemie kaum leisten hätte können.Im Gespräch als möglicher Kandidat war nämlich auch der aktuelle Ministerpräsident Mario Draghi. Hätte dieser aber in den Quirinalspalast gewechselt, wäre wohl die aktuelle Regierung auseinandergebrochen und Italien in eine Regierungskrise geschlittert.Mario Draghi selbst soll es aber gewesen sein, der im Hintergrund die Fäden gezogen und Mattarella zu einer weiteren Amtszeit bewogen hat.Ob der 80-jährige Sergio Mattarella die vollen 7 Jahre im Amt bleiben wird, oder ob er, wie sein Vorgänger Giorgio Napolitano, nach wenigen Jahren seinen Rücktritt erklären wird, wird man sehen müssen.

stol