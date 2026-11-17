Dabei wurde der Abschlussbericht des Projekts „Sexualisierte Gewalt“ vorgestellt. Die Autorinnen Gundula Ludwig und Julia Ganterer erläuterten, dass die Studie eine soziologische Analyse sexueller Gewalt im Südtiroler Kontext liefert und dabei vor allem die Perspektiven der Betroffenen berücksichtigt.<BR \/><BR \/>Bei der zweiten Anhörung beleuchteten Francesca Schir, Präsidentin der Psychologenkammer, Manuela Brioschi, Präsidentin der Berufskammer der Hebammen, sowie zwei Mitarbeiterinnen der Familienberatungsstelle AIED die sexuelle und emotionale Bildung. Sie kritisierten die Einschränkungen in diesem Bereich an den Schulen und betonten die Bedeutung frühzeitiger Aufklärung für die öffentliche Gesundheit.<BR \/><BR \/> „Viele junge Menschen beziehen ihre Informationen über Sexualität aus dem Internet, wo häufig ein Bild von Liebe und Sexualität vermittelt wird, das wenig mit der Realität zu tun hat“, unterstrich Landtagsabgeordnete Waldtraut Deeg. Es sei daher unerlässlich, dass junge Menschen verstehen, was eine gesunde Sexualität und eine respektvolle Beziehung ausmachen.