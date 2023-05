„Ich ziehe meinen von den Satzungen in diesen Fällen vorgeschriebenen Rücktritt vor, um maximale Transparenz zu wahren und damit dem SGBCISL die absolute Unabhängigkeit von politischen Parteien zu garantieren“, so Mayr.Bis zu der in den Satzungen festgeschriebenen formellen Unvereinbarkeit ist Dieter Mayr als gewerkschaftlicher Mitarbeiter Teil des SGBCISL-Teams.Der SGBCISL arbeitet bereits an der Neubesetzung des Amtes.