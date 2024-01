Showdown am Montag – wie sieht die neue Landesregierung aus?

Insbesondere eine Frage stellt sich in der SVP-internen Diskussion: Arnold Schuler oder Luis Walcher als Landwirtschaftslandesrat?Zur Erinnerung: Nachdem Landeshauptmann Arno Kompatscher Luis Walcher mitgeteilt hat, dass er nicht in der Landesregierung sitzen werde, stiegen der Bauernbund und der SVP-Bezirk Bozen auf die Barrikaden. Geht es nach Kompatscher, sollte nämlich neben den bereits gesetzten Hubert Messner, Peter Brunner, Rosmarie Pamer, Daniel Alfreider, Obmann Philipp Achammer und Waltraud Deeg auch der bisherige Tourismus- und Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler in der neuen Landesregierung sitzen.Beharren Bozen und der Bauernbund weiter auf einen Landesrat Walcher, könnte die Zwei-Drittel-Mehrheit am Montag im Parteiausschuss wackeln. Über den Vorschlag für die neue Landesregierung wird im Block abgestimmt.Von den Freiheitlichen soll Uli Mair einen Platz in der Landesregierung erhalten, von den Italienern Marco Galateo (Fratelli d'Italia) und Christian Bianchi (Lega).