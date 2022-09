Sicherheit für die Bürger schaffen

„Südtirol ist ein wichtiges Gebiet – aufgrund seiner Kultur, seiner Identität, seiner Autonomie, die es zu schützen gilt im Angesicht der Globalisierung. Es ist grundlegend, lokale Entscheidungen zu verteidigen, um das ganze Land zu stärken“, sagte Nicola Molteni, Unterstaatssekretär im Innenministerium.Er war am Donnerstag zur Kandidatenvorstellung am Parteisitz der Lega nach Bozen gekommen, wofür ihm Kammerabgeordneter Filippo Maturi dankte und daran erinnerte, dass die Ausstattung der Polizeikräfte mit Tasern auf Moltenis Einsatz zurückgehe. Die Lega strebe an, dass künftig auch die Polizeikräfte in Gemeinden unter 100.000 Einwohnern damit ausgestattet werden können. Sicherheit sei die Voraussetzung, damit Italien durchstarten kann, davon zeigten sich alle Lega-Vertreter überzeugt.Man wolle die illegale Einwanderung eindämmen, man strebe auch eine noch engere Zusammenarbeit mit Österreich an, was die illegale Einwanderung über den Brenner angeht. Zugleich wolle man sich dafür einsetzen, dass spezialisierte Fachkräfte aus dem Ausland nach Italien kommen können.Auch stellt die Lega in Aussicht, die Anzahl der Ordnungshüter aufstocken zu wollen. Geldmittel für mehr Videoüberwachung sollen bereitgestellt werden, den Baby-Gangs und der Kleinkriminalität werde der Kampf angesagt, und in Sachen Drogen gelte die Devise Null Toleranz.