„Sie zerstören Krankenhäuser, Privathäuser und Stromleitungen“

„Es war eine harte Nacht“: Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky am Sonntagvormittag in einer Rede an die Nation. „Die Russen haben gelogen, als sie sagten, dass sie die Zivilbevölkerung nicht angreifen würden.“ Sie hätten von der ersten Stunde an zivile Ziele angegriffen, so der ukrainische Präsident. „Sie haben sich bewusst für eine Taktik entschieden, die die Menschen und alles, was das Leben normal macht, trifft: Stromleitungen, Krankenhäuser, Privathäuser.“