Weiter südlich im Gazastreifen wurde dem Zivilschutz zufolge ein 25-jähriger Mann bei einem Angriff auf ein Flüchtlingszelt getötet. Das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis teilte mit, es habe neben dem Getöteten mehrere Verletzte aufgenommen. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, die Armee habe „einen Terroristen“ angegriffen. Ein Cousin des Getöteten sagte, der Angriff habe dessen Zelt auf dem Dach eines Hauses getroffen. Am Samstag sei die Hochzeit des 25-Jährigen geplant gewesen.<BR \/><BR \/>Zwischen Israel und der den Gazastreifen kontrollierenden radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gilt eigentlich seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor.<BR \/><BR \/>Die Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Bei Massakern an dem Tag töteten die Islamisten mehr als 1220 Menschen, 251 Opfer verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Israel startete als Reaktion darauf massive Angriffe auf den Gazastreifen. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet.