Hauptziel war den ukrainischen Behörden zufolge die Großstadt Dnipro im Südosten des Landes. Dort wurde in der Nacht auf Samstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, das teilweise einstürzte.<BR \/><BR \/>Aus den Trümmern wurden vier Leichen geborgen, wie der Regionalgouverneur Olexandr Hanzha mitteilte. Während der Rettungsarbeiten wurde das Gebiet den Behörden zufolge am Tag von einem weiteren Angriff erneut getroffen. Dabei sei ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Insgesamt wurden in der Stadt mehr als 30 Menschen verletzt.<BR \/><BR \/>In der nördlichen Region Tschernihiw wurden bei Raketen- und Drohnenangriffen nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Auch aus anderen Regionen wurden Verletzte gemeldet. Die russische Regierung setze ihren Terror gegen die Bevölkerung fort und nehme weiterhin gezielt kritische Infrastruktur und Wohngebäude ins Visier, sagte die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.