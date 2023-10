Siedler töten laut Bericht Palästinenser im Westjordanland

Angriffe auf Hisbollah-Stellungen

Die Sicherheitslage im Westjordanland ist seit dem blutigen Großangriff von Hunderten Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober zunehmend angespannt. Nach der tödlichen Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen hatten palästinensische Gruppen im Westjordanland zu Konfrontationen mit israelischen Soldaten aufgerufen. Auch Gewalttaten von Siedlern hätten in letzter Zeit zugenommen, sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.Es besteht die Gefahr, „dass die Situation außer Kontrolle gerät“, warnte Griffiths. Israel hatte das Westjordanland und Ost-Jerusalem 1967 erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.In der Nacht auf Donnerstag griff die israelische Armee laut eigenen Angaben erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon an. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Einige israelische Granaten seien am Rande von Feldern nahe der Grenze eingeschlagen, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen.Zuvor hatte die israelische Armee bereits mitgeteilt, „Terroristen“ hätten eine Panzerabwehrrakete auf eine israelische Gegend nahe der Grenze zum Libanon abgefeuert. Das israelische Militär habe mit Artilleriebeschuss reagiert. Zudem sei die Terrorinfrastruktur der Hisbollah angegriffen worden, hieß es.Seit den Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel und Israels Gegenschlägen auf Gaza kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einer Eskalation schüren. Von der Hisbollah seien 13 Kämpfer im Zuge der Gefechte der vergangenen Tage getötet worden, teilte die Pressestelle der Organisation mit.