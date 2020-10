Sieg für Klitschko bei Bürgermeisterwahl in Kiew

Prognosen am Sonntagabend hatten den 49 Jahre alten Klitschko noch bei unter 50 Prozent der Stimmen gesehen. In diesem Fall wäre eine Stichwahl nötig. Klitschkos Vorgänger im Amt, Alexander Popow (59), würde demnach weit abgeschlagen auf 9,5 Prozent der Stimmen kommen. Insgesamt hatten sich 20 Menschen um das Amt des Bürgermeisters in der 3-Millionen-Stadt beworben.Der Ex-Boxweltmeister konnte wegen einer am Samstag bekannt gewordenen Infektion mit dem Coronavirus selbst nicht abstimmen. Er regiert die Stadt seit 2014. Nur rund 34 Prozent der rund 2,1 Millionen Wahlberechtigten hatten sich an der Abstimmung in der Hauptstadt beteiligt.Den vorliegenden Prognosen nach konnten Kandidaten der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj in keiner bedeutenden Großstadt gewinnen oder in die Stichwahl einziehen. Beobachter sahen dies als Niederlage für den seit Mai 2019 regierenden Selenskyj. Vor einem Jahr hatte die neue Partei Sluha Naroda (Diener des Volkes) bei der Parlamentswahl mehr als die Hälfte der Sitze erlangt und regiert ohne Koalitionspartner.Am Sonntag waren in der Ukraine rund 28,6 Millionen Wahlberechtigte landesweit aufgerufen, mehr als 1400 Bürgermeister und Ortsvorsteher zu bestimmen. Zudem waren mehr als 40.000 Abgeordnete von regionalen und kommunalen Parlamenten neu zu wählen. Die Ergebnisse lassen aber weiter auf sich warten.Nicht gewählt wurde in den seit 2014 von prorussischen Separatisten beherrschten Teilen der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk. Trotz Waffenruhe durften auch im Regierungsgebiet etwa eine halbe Million Ukrainer entlang der Frontlinie nicht über ihre örtlichen Vertreter abstimmen. In dem Konflikt wurden nach UN-Schätzungen bereits mehr als 13.000 Menschen getötet.

apa