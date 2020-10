Sieg für Konservative bei Parlamentswahl in Litauen

Auch Litauen ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Wahl fand daher unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt.Nach vorläufigen Ergebnissen vom Montag holten die Konservativen von Simonyte in beiden Wahlrunden insgesamt 50 der zu vergebenen 141 Sitze im Parlament in Vilnius - und damit 19 mehr als bei der vorherigen Wahl vor 4 Jahren. Der Bund der Bauern und Grünen von Ministerpräsident Saulius Skvernelis kam mit 32 Sitzen nur auf Rang z2. Die Mitte-Partei erhielt 22 Mandate weniger als noch 2016. Auch die 3 kleinen Koalitionspartner verloren deutlich.Vaterlandsunion-Spitzenkandidatin Simonyte nahm noch in der Wahlnacht Gespräche über die Bildung einer Koalition mit der Liberalen Bewegung (13 Sitze) und der neugegründeten Freiheitspartei (11 Sitze) auf. In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die Chefs der 3 Parteien die Absicht, eine Regierung unter Führung der 45-jährigen Simonyte zu bilden. Beide liberalen Kräfte werden von Frauen geführt.Ex-Staatschefin Dalia Grybauskaite bezeichnete den Wahlausgang als „das Beste, was Litauen in dieser schwierigen Zeit passieren konnte“. „Die drei Parteien wurden von Frauen zum Sieg geführt. Frauen haben keine Angst, in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen“, schrieb sie auf Facebook mit Blick auf die geplante Koalition.Der Umgang mit der Pandemie und ihren Folgen hatte auch den Wahlkampf geprägt, der von wirtschafts- und sozialpolitischen Themen bestimmt war. Simonyte hatte dabei besonders das Management der Corona-Krise durch die bisherige Regierung kritisiert und Änderungen versprochen.In anderen Bereichen erwarten Politologen und Beobachter nach dem sich anbahnenden Machtwechsel keine Abkehr von der bisherigen Regierungspolitik. Außen- und sicherheitspolitisch dürfte Litauen weiter klar auf EU- und NATO-Linie bleiben und in der Belarus-Krise an seiner Unterstützung der Opposition festhalten. Dies wurde auch von Vaterlandsunion-Chef Gabrielius Landsbergis ausdrücklich betont.

