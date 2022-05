„Sieg Russlands über die Ukraine ist immer weniger möglich“

Das Schwarze Meer ist für die Flotte praktisch blockiert, die Ostsee wohl bald schon ein Binnenmeer fast ganz umgeben von NATO-Staaten, die dann bis in den höchsten Norden an Russland grenzen. Und wird das machtbewusste China einem nach Alternativen suchenden und sanktionierten Russland noch Augenhöhe zugestehen?Schon jetzt seien die Verluste Russland in der Ukraine so hoch wie die der Sowjets in Afghanistan, schätzte der britische Geheimdienst gestern – und geht davon aus, dass das bald auch die öffentliche Meinung in Russland beeinflussen werde.Dazu kommen die Folgen für Betriebe und Staatseinnahmen in Russland. Der Verkauf von fossiler Energie garantiert keine stabilen Einnahmen mehr, auch wenn Öl und Gas auf den Weltmärkten zu Höchstpreisen gehandelt werden. Auch der „brain drain“ – der Verlust schlauer Köpfe aus den Technikbranchen – kann zum Problem für Russland werden.Putin müsse für seine „Barbarei“ in der Ukraine einen hohen Preis bezahlen, forderte US-Präsident Joe Biden. Er könne die Ukraine nicht besetzen. „Ich glaube, Putin versucht, die Identität der Ukraine auszulöschen“, warnte der US-Präsident, der Milliardenbeträge für die Verteidigung der Ukraine bereitstellt. Moderne und schwere Waffen schicken auch die Europäer. Der ganze Krieg ist für das westliche Bündnis wie eine sicherheitspolitische Frischzellenbehandlung.Moskau musste seine Ziele dagegen deutlich runterschrauben und forciert Angriffe auf Sjewjerodenezk und Lyssytschansk. Der Ballungsraum um die ehemaligen Großstädte ist der einzige Flecken in der Region Luhansk im Osten der Ukraine, den die kiewtreuen Truppen noch halten.90 Prozent des Territoriums haben die prorussischen Separatisten mithilfe der Moskauer Truppen inzwischen erobert. Zum Vergleich: Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine kontrollierten die Separatisten weniger als ein Drittel des Gebiets. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte am Freitag, die „Befreiung der Luhansker Volksrepublik“ stehe kurz vor dem Abschluss.Und doch ist der Kreml weiter von seinen Kriegszielen entfernt als noch zu Beginn der sogenannten „militärischen Spezialoperation“. Genau definiert wurden die Ziele in der Öffentlichkeit nicht, auch um sich Spielraum offen zu lassen.Doch neben der Eroberung der Gebiete Donezk und Luhansk wurde auch offen mit dem Anschluss weiterer, vorwiegend russischsprachiger Regionen der Ukraine geliebäugelt – einem Gürtel von Charkiw bis Odessa – sowie die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine deklariert. Diese Worte konnten nichts anderes als den geplanten Sturz der Regierung in Kiew bedeuten.Geschafft wurde – aus russischer Sicht – wenig. Die Truppen vor Kiew musste der Kreml zurückziehen. Im Süden wurde mit Cherson nur eine einzige Gebietshauptstadt erobert. So muss schon die Eroberung der inzwischen völlig zerstörten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine, als größter militärischer Erfolg herhalten. Nach dem Scheitern der Offensive vor Kiew ist Ernüchterung eingekehrt.Zu Beginn des Krieges soll es ein Attentat auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben haben. Mehr dazu lesen Sie hier. Was Karl Habsburg-Lothringen über die Gefahr des Einsatzes von Atombomben und eines Dritten Weltkriegs sagt und warum die Europäer diesen Krieg maßgeblich mitfinanzieren, lesen Sie hier. Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.