Sieglinde Fauster als SVP-Bezirksfrauenreferentin bestätigt

Geleitet wurde die Sitzung von SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard: Die bisherige Bezirksfrauenreferentin Sieglinde Fauster wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Per Akklamation wurde Erika Locher als ihre Stellvertreterin bestimmt. In die Bezirksleitung werden entsandt: Magdalena Perwanger, Karin Sanin und Anni Schwembacher. Renate Gebhard wies auf die Bedeutung der verschiedenen Gremien hin – und unterstrich, wie wichtig es sei, den Frauen noch mehr Sichtbarkeit zu geben.SVP-Bezirksfrauenreferentin Sieglinde Fauster blickte zurück: „Es ist uns in den vergangenen Jahren trotz der Pandemie gelungen, die Frauen zusammenzuführen. Wir konnten alle Gremien gut besetzen – und auch neue Frauen für die politische Arbeit gewinnen.“ Man sei auf dem richtigen Weg – zu kurz seien aber etwa der Austausch vor Ort bei Bildungsfahrten, die Diskussion bei Präsenzveranstaltungen und nicht zuletzt das gesellige Miteinander gekommen. „Diese werden wir aber nachholen!“