Sileri: Nächste Woche fällt Maskenpflicht im Freien – Für Innenräume kein Thema

Es werde zunächst eine Übergangsphase geben, sagte Sileri in einem Interview in der Sendung „24Mattino“ auf „Radio24“.Einige Aktivitäten, wie Diskotheken, könnten aber „gefahrlos wiederaufgenommen werden“, so Sileri, vor allem dank der Tatsache, dass in Italien 85 Prozent der Bürger geimpft seien - 60 Prozent hätten bereits ihre dritte Dosis erhalten.Auch Franco Locatelli, Koordinator des wissenschaftlich technischen Beraterkomitees (CTS) der italienischen Regierung, sagte, dass Italien das Schlimmste hinter sich habe, er setze sich aber für eine Fortführung der Impfpflicht und des Green Pass auch nach Ende Juni ein Haben Sie noch den Überblick über die Corona-Regeln? Testen Sie hier Ihr Wissen.

stol