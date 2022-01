Sileri: „Erleichterung wird notwendig – zum richtigen Zeitpunkt“

Dafür müsse jedoch der richtige Zeitpunkt abgewartet werden. In der kommenden Woche sei es zwar noch zu früh dafür, in 10 Tagen könne man nach Ansicht des Staatssekretärs aber darüber nachdenken – immer mit Blick auf die sanitäre Lage.„Wir müssen die ganze Handhabung der Situation vereinfachen, um dann vom Notstand hin zu einer normalen Behandlung einer Krankheit zu gelangen, die auf so heftige Weise Eingang in die medizinischen Geschichtsbücher gefunden hat“, sagte Sileri am Sonntag.

ansa