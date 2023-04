Silvio Berlusconi soll an Leukämie erkrankt sein

Silvio Berlusconi wird in der Mailänder Klinik San Raffaele behandelt. - Foto: © APA/afp / GABRIEL BOUYS

Tajani: „Berlusconis Zustand ist stabil“

Der italienische Außenminister Antonio informierte zum Gesundheitszustand Berlusconis. - Foto: © ANSA / ANSA/CLAUDIO PERI / Z85

Meloni: „Forza Silvio“

Foto: © ANSA / TWITTER

Seit Jahren gesundheitlich angeschlagen

Berlusconi sei an Leukämie erkrankt, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten.Alle 5 Kinder Berlusconis, sein Bruder Paolo und seine Lebensgefährtin Marta Fascina besuchten den Vorsitzenden der Regierungspartei Forza Italia im Krankenhaus. Beim Verlassen der Klinik sagte Berlusconis Bruder demnach vor Journalisten: „Sein Zustand ist stabil, er ist ein Fels.“Erwartet wird, dass sein persönlicher Arzt Alberto Zangrillo am Donnerstag ein ärztliches Bulletin zur Lage des Patienten veröffentlicht, berichteten italienische Medien. Berlusconi hatte bereits vergangene Woche 4 Tage im Krankenhaus verbracht.Berlusconis Zustand ist laut Italiens Außenminister Antonio Tajani stabil. Tajani, der Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, sagte am Donnerstagmorgen im italienischen Fernsehen, er habe mit dem Arzt des 86-Jährigen telefoniert. Berlusconi habe demnach eine „ruhige Nacht“ verbracht. Der Ex-Regierungschef wurde am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Zunächst wurde von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen berichtet. „Wir hoffen, dass der Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf“, sagte Tajani. „Wir bleiben optimistisch.“Genesungswünsche erhielt der Medienunternehmer und Senator von allen politischen Parteien. Auch Premierministerin Giorgia Meloni wünschte dem Forza-Italia-Chef eine schnelle Genesung. „Forza Silvio“, twitterte sie.„Silvio, Italien wartet auf dich!“, schrieb Lega-Chef und Verkehrsminister Matteo Salvini auf Facebook. Er postete ein Foto, auf dem er mit Berlusconi zu sehen ist.Berlusconi wird seit Jahren von Gesundheitsproblemen geplagt. 2016 war der Multimillionär am offenen Herzen operiert worden, 2019 wegen eines Darmverschlusses. Im April 2021 verbrachte er wegen der Folgen einer 2020 durchgemachten Covid-19-Infektion mehr als 3 Wochen im Krankenhaus.Die von Berlusconi gegründete und geführte Partei Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der Meloni angeführten Regierungskoalition. Berlusconi selbst war bei den Parlamentswahlen im September in den Senat gewählt worden. Die Bedeutung seiner Partei hat jedoch im Vergleich zu den 1990er- und 2000er-Jahren deutlich abgenommen.