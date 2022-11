„Situation von Familien mit niedrigem Einkommen hat sich verschlechtert“

Keine Überraschungen bei Anpassung der Rente

Ebner erinnert daran, dass es seit 1984 keine vergleichbaren Erhöhungen mehr gegeben hat und dass diese vor allem Energie und Lebensmittel betreffen, daher genau die Güter, die von Menschen mit geringem Einkommen, darunter ein großer Teil der Rentner, am meisten verbraucht werden.„Ohne strukturelle Hilfen werden sich zunehmend auch Personen, die es bisher ohne größere Probleme bis zum Monatsende geschafft haben, an die Lebensmittelausgaben wenden“, sagt der Generalsekretär der Rentnergewerkschaft.Sollte sich die Schätzungen bestätigen, wird die Inflation für 2022 bei etwa 8 Prozent liegen und dieser Wert wird auch die Grundlage für die Neubewertung der Renten für 2023 bilden.Bei den relativ niedrigen Beträgen wird es bei der Anpassung keine Überraschungen geben, was die Gewerkschaft jedoch bei höheren Beträgen nicht ausschließt, da die Regierung erhebliche Summen benötigt, um die Energiekosten für Haushalte und Unternehmen zu senken.„Schon in der Vergangenheit wurden die Rentner als eine Art Geldautomat betrachtet, um die öffentlichen Haushalte zu sanieren, aber wir akzeptieren nicht, dass dies so weitergeht. Schon jetzt deckt die Aufwertung der höheren Renten die Inflation nicht vollständig ab, und die Besteuerung nimmt denjenigen, die mehr als 28.000 Euro brutto im Jahr bekommen, ein Drittel der Erhöhung weg“, so der Gewerkschafter weiter.Für Ebner stellt der „fiscal drag“ bei einer zweistelligen Inflation ein weiteres Problem für die Kaufkraft der Familien dar. Er hält daher eine Neubewertung der Renten und eine Steuerreform, die weit über Wahlversprechen hinausgeht, für unaufschiebbar.