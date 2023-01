„Sizilien gehört nicht Cosa Nostra“

In Campobello hatte der vergangene Woche inhaftierte Mafia-Boss seine letzten Monate der Flucht verbracht. Castelvetrano in der Provinz Trapani ist der Geburtsort des Schwerverbrechers und gilt als Hochburg der sizilianischen Cosa Nostra.Die Demonstranten versammelten sich vor dem Haus in Campobello di Mazara, in dem das erste der 3 Verstecke Messina Denaros entdeckt wurde. „Sizilien ist nicht die Mafia“, lautete der Slogan der Demonstration, an der der Bischof der Stadt Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, und der emeritierte Bischof Domenico Mogavero teilnahmen.Andrea Bonafede, der Landvermesser aus Campobello di Mazara, der im Gefängnis sitzt, weil er seine Identität dem Chef Matteo Messina Denaro geliehen und dessen Flucht begünstigt hat, ist indes gestern in Palermo vor dem Anti-Mafia-Staatsanwalt Piero Padova erschienen. Er machte von seinem Recht Gebrauch, nicht auf die Fragen der Ermittler zu antworten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist der 59-jährige Bonafede ein Mafioso, der Messina Denaros Flucht begünstigt hatte. Bonafede hatte dem Boss falsche Ausweispapiere vermittelt, dank derer dieser sich in einer Privatklinik in Palermo einer Tumorbehandlung unterziehen konnte. Die Richter klagten Bonafede wegen des Verbrechens der Mafia-Zugehörigkeit an.Die Carabinieri durchsuchten inzwischen weiter die Verstecke des Bosses. Mehrere Sonnenbrillen der Marke Ray Ban wurden beschlagnahmt, die Messina Denaro als junger Mann trug. Die Sonnenbrillen, die auf mehreren alten Fotos des Mafiosos zu sehen sind, wurden bei einer Durchsuchung des Hauses seiner Familie in Castelvetrano gefunden – dem letzten Ort, an dem er lebte, bevor er vor 30 Jahren untertauchte.