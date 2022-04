SJR: „Maskenpflicht soll auch an den Schulen abgeschafft werden“

„In Österreich muss schon seit Längerem in der Klasse keine Maske mehr getragen werden. Mit Anfang der nächsten Woche gibt es in Österreich in den Schulen gar keine Maskenpflicht mehr – daher auch nicht auf den Gängen oder in der Toilette“ äußert sich Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.„Es muss verhältnismäßig und fair vorgegangen werden. Es ist nicht einsichtig, dass in Gasthäusern am Tisch keine Maske getragen werden muss, im Klassenzimmer aber schon“ so Rainer.„Gerade im Sinne der psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen, die in der Pandemie unter den einengenden Bestimmungen gelitten haben und auf viele Aktivitäten in verschiedenen Bereichen verzichten mussten, braucht es diesen weiteren Schritt“ ist Tanja Rainer überzeugt.