Skiurlaub-Verbot Italiens: Regionen wollen Regierung treffen

Die Präsidenten der norditalienischen Regionen reagierten damit auf Gesundheitsminister Roberto Speranza, der ein Skiverbot in seinem Land während der Weihnachtszeit für „unvermeidbar“ hält. Diese Ansicht teilt auch Infrastrukturministerin Paola De Micheli. „Bei über 800 Covid-19-Todesopfern pro Tag in Italien müssen die Skianlagen bis Ende dieses Jahres geschlossen bleiben“, sagte die Ministerin laut Medienangaben vom Mittwoch.Eine Öffnung der Skipisten, während die zweite Epidemiewelle noch im Gange ist, sei „unvernünftig“, warnte Agostino Miozzo, Koordinator des wissenschaftlichen Komitees (CTS), das die Regierung in Sachen Coronavirus berät. Miozzo verlangte ein europaweites Skiurlaub-Verbot. Italiens Oppositionsparteien machen bereits Druck auf die italienische Regierung gegen ein Ski-Verbot während der Weihnachtsfeiertage. Die oppositionelle Lega forderte die Einrichtung eines mit 2 Milliarden Euro dotierten Fonds zur Entschädigung der Betriebe , die infolge des Skiverbots Verluste erleiden.Die Lega nannte die Pläne der Regierung zur Einführung eines Skiverbots über die Weihnachtszeit „verheerend“. „Die Wintertouristen werden nach Österreich oder in die Schweiz fahren“, warnten die Lega-Vertreter in einer Presseaussendung.

apa