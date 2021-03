Slowakischer Regierungschef Matovic tritt zurück

Der Wechsel an der Regierungsspitze wurde nach Beratungen der Parteichefs von 3 der 4 Koalitionsparteien gemeinsam in Bratislava bekannt gegeben.Offen war am Abend noch die Zustimmung der liberalen Partei Freiheit und Solidarität SaS. Deren Parteichef Richard Sulik war am Dienstag als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident zurückgetreten.Eine knappe Parlamentsmehrheit haben die 3 anderen Regierungsparteien auch ohne SaS. Die 4-Parteien-Koalition war im Streit um die Corona-Politik in eine schwere Krise geraten.

dpa