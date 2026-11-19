Hintergrund ist die jüngste Reihe von Vorfällen, darunter Cyberangriffe, fingierte Bombendrohungen gegen Flugzeuge und Schulen sowie die Veröffentlichung persönlicher Daten von Amtsträgern im Darknet.<BR \/><BR \/>Crosetto betonte, dass eine klare Trennung zwischen der Verteidigung gegen konventionelle und hybride Angriffe nicht mehr möglich sei. „Die Ukraine beweist das“, sagte der Minister aus den Reihen der Regierungspartei Fratelli d’Italia. „Schützengräben, Drohnen, Satelliten, Netzwerke und Cyberoperationen – das alles ist ein und derselbe Krieg“, meinte Crosetto. Italien müsse deshalb in der Lage sein, sich auf allen Ebenen zu verteidigen und den neuen Bedrohungen umfassend zu begegnen.<BR \/><BR \/>Bereits 2025 habe er den Aufbau einer zivilen und militärischen Cyberstreitkraft vorgeschlagen, die rund um die Uhr einsatzbereit sein solle, erklärte Crosetto. Diese solle nun zunächst aus 1.200 bis 1.500 Spezialisten bestehen und langfristig auf mindestens 5.000 Fachkräfte anwachsen. Zudem forderte er erneut die Einrichtung eines nationalen und europäischen Zentrums zur Bekämpfung hybrider Kriegsführung. Darin sollten bestehende Einrichtungen zur Abwehr von Cyberangriffen sowie zur Bekämpfung von Propaganda und Informationsmanipulation zusammengeführt werden.<BR \/><BR \/>Ziel sei es, Analysen, Instrumente und Erfahrungen mit den Verbündeten zu bündeln und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen auszubauen. Die Herausforderung sei, nicht nur auf bereits erfolgte Angriffe zu reagieren, sondern auch mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen, erklärte Crosetto.