Phase 2: So soll das Leben nach dem Lockdown weitergehen

Wie bereits mehrfach berichtet, will Italien ab dem 4. Mai Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren. Diese sogenannte Phase 2 werde unter Beibehaltung aller nötigen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Außerdem werden nach Ende des strikten Lockdowns am 4. Mai die Covid-19-Zahlen in den einzelnen Regionen aufs genaueste beobachtet. Geht die Kurve wieder nach oben, werde über erneute striktere Maßnahmen verhandelt.Was bisher aus Rom durchgesickert ist, gilt abfolgendes:Das Tragen einer Schutzmaske ist in der Öffentlichkeit Pflicht, der nötige Sicherheitsabstand ist zu fremden Personen weiter einzuhalten. Die Gefahr einer 2. Welle ist hoch.Ab 4. Mai darf man sich innerhalb der eigenen Region wieder frei bewegen, in unserem Fall also innerhalb Trentino-Südtirol, dann auch wieder motorisiert. Dafür muss man die Eigenerklärung NICHT mehr mitführen.Auch in die Zweitwohnungen darf man sich – wenn diese innerhalb der Region liegen – hinbegeben.Man darf wieder Freunde und Verwandte besuchen, auch ohne Dringlichkeit.Größere Familienfeiern und ausschweifende Partys bleiben allerdings verboten, sowohl innerhalb des Hauses als auch außerhalb.Parkanlagen und öffentliche Gärten öffnen wiederKinder dürfen in Begleitung der Eltern Spazieren und auch im Freien spielenIn Bezug auf die wirtschaftlichen Aktivitäten sind, wie bereits durchgesickert ist,relevant.Schon ab kommenden Montag dürfen einige weitere Betriebe öffnen. Dabei handelt es sich um die Forstwirtschaft und um Betriebe, die landwirtschaftliche Maschinen oder Schiffszubehör herstellen.Am 4. Mai darf die Textil- und Modeindustrie öffnen.Restaurants bleiben noch geschlossen, sie sollen aber Lieferservice anbieten dürfen.Der Detailhandel öffnet, also Modegeschäfte, Schuhgeschäfte und alle übrigen Geschäfte, die bis dahin noch nicht öffnen durften.Auch Friseure und Kosmetikstudios dürften laut neuesten Informationen am 11. Mai wieder öffnen.Bars und Restaurants sollen am 18. Mai unter Einhaltung bestimmter Auflagen öffnen dürfen.Der Abstand zur Theke muss einen Meter betragenDer Abstand zwischen 2 Tischen muss 2 Meter betragenKellner und Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe tragenAuch Museen, Bibliotheken und archäologische Stätten sollen ebenfalls am 18. Mai wieder öffnen.Ab 18. Mai gibt es auch weitere Erleichterungen in Bezug auf die Bewegungsfreiheit. Dann sollten auch Fahrten in andere Regionen erlaubt sein.Die Ansprache von Ministerpräsident Giuseppe Conte wird mit Spannung erwartet und soll bis spätestens Sonntagabend erfolgen. STOL hält Sie über weitere Lockerungen und Pläne für Phase 2 auf dem Laufenden.

