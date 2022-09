So geht es nach den Wahlen weiter: Der Zeitplan bis zur Regierungsbildung

Noch bis 23 Uhr können die Bürger in Italien ihre Stimme abgeben und damit bestimmen, wie die Sitze im Senat und der Abgeordnetenkammer verteilt werden.Am 13. Oktober wird das neu gewählte Parlament laut der italienischen Tageszeitung „la Repubblica “erstmals zusammentreten. Nachdem die Mandatare die Parlamentsfraktionen gebildet haben, steht an diesem Stichtag bereits ein wichtiger Wahlakt auf der Tagesordnung: Die Präsidenten von Kammer und Senat werden gewählt. Der Ausgang dieser Wahl kann bereits Aufschlüsse über eine mögliche Regierungsbildung geben.Sind die Präsidenten der beiden Kammern gewählt, lädt Staatspräsident Sergio Mattarella die Fraktionschefs, die Spitzenkandidaten der Koalitionen, ehemaligen Präsidenten der Kammern und die emeritierten Präsidenten der Republik zu Beratungen in den Quirinalspalast ein. An diesen Konsultationen wird sich der Staatspräsident orientieren, wenn er schließlich den Auftrag einer Regierungsbildung vergibt.Wie es ab diesem Punkt weitergehen wird, hängt stark vom heutigen Urnengang ab. Ist das Wahlergebnis eindeutig, wird der Staatspräsident den Aufratg einer Regierungsbildung erteilen. Innerhalb weniger Tage wird der designierte Ministerpräsident dem Staatspräsidenten eine Liste mit Ministern vorlegen. Wird diese angenommen, kann die neue Regierung vereidigt und offiziell eingesetzt werden. Volle Macht hat die Regierung allerdings erst, wenn sie innerhalb von 10 Tagen das Vertrauen der beiden Parlamentskammern erhält.Ist der Ausgang der heutigen Wahl nicht eindeutig, gibt es 2 mögliche Szenarien: Staatspräsident Mattarella könnte eine Person „mit Vorbehalt“ ernennen, deren Aufgabe es ist, Konsultationen durchzuführen, um Unterstützer für eine stabile Regierung zu finden und den Vorbehalt so aufzulösen. Gelingt dies, kann der designierte Ministerpräsident dem Staatspräsidenten wiederum eine Liste mit Ministern vorlegen. 2018 scheiterte der Ökonom Carlo Cottarelli bei diesem Versuch.Alternativ könnte das Staatsoberhaupt einen „Sondierungsauftrag“ an eine außenstehende Persönlichkeit erteilen, um zu prüfen, ob eine neue Mehrheit gebildet werden kann. So geschehen auch 2018 mit den Präsidenten von Senat und Abgeordnetenkammer, erst Elisabetta Casellati, dann Roberto Fico.Damit hängt der Verlauf der Ereignisse im politischen Rom in den kommenden Tagen und Wochen stark vom Ergebnis der Wahl am heutigen Sonntag ab. Lesen Sie hier alle Berichte rund um die Parlamentswahlen.