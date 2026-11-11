Südtirol weist bei wichtigen Kennzahlen der Gesundheitsversorgung im italienweiten Vergleich gute Ergebnisse auf. Das zeigt der 9. Bericht der unabhängigen Stiftung GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) zum italienischen Gesundheitsdienst, der am gestrigen Dienstag in Rom vorgestellt wurde. Bei der Vorstellung waren auch Gesundheitslandesrat Hubert Messner sowie Vertretende des Gesundheitsressorts zugeschaltet.<BR \/><BR \/>Besonders positiv steht Südtirol laut GIMBE beim Zugang zu Gesundheitsleistungen da. Nirgendwo sonst in Italien verzichtet ein so geringer Anteil der Bevölkerung auf medizinische Leistungen wie in Südtirol. Laut GIMBE waren es 2024 in Südtirol 5,3 Prozent und staatsweit 9,9 Prozent. Auch bei der wohnortnahen Versorgung erreicht Südtirol mit 83 von 100 Punkten einen guten Wert, deutlich über der Mindestschwelle von 60 Punkten.<h3>\r\nVerbesserungsbedarf bei Prävention wegen Impfquote<\/h3>„Diese Ergebnisse zeigen die Stärken unseres Gesundheitsdienstes“, betont Gesundheitslandesrat Messner. „Besonders mit den neuen Gemeinschaftshäusern wollen wir den Zugang zur Versorgung weiter erleichtern und verhindern, dass Menschen aufgrund von Hürden auf notwendige Leistungen verzichten. Die Studie beruht auf Daten von 2024, wo die Gemeinschaftshäuser noch nicht operativ waren.“<BR \/><BR \/>Der Bericht unterstreicht zudem Südtirols hohe Investitionen in das Gesundheitspersonal. Mit 1.592 Euro je Einwohner liegt Südtirol bei den Personalausgaben deutlich über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 717 Euro. „Das ist eine bewusste Investition in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die Qualität der Versorgung“, erläutert Messner.<BR \/><BR \/>Verbesserungsbedarf zeigt GIMBE hingegen bei der Prävention, insbesondere aufgrund niedriger Impfquoten, sowie bei einzelnen Kennzahlen der Krankenhausversorgung. „Wir nehmen diese Ergebnisse ernst und arbeiten gezielt an Verbesserungen“, erklärt Messner. Dazu gehören die Stärkung der Gesundheitsvorsorge, mehr Information und Aufklärung über Prävention, die Entlastung der Krankenhäuser und der Ausbau der wohnortnahen Betreuung.