So sieht der neue kommissarische Verwalter seinen Job in Kastelruth

So überraschend, wie der 17-köpfige Kastelruther Gemeinderat am Donnerstag zurückgetreten war und damit Bürgermeister Andreas Colli stürzte, so unvermittelt kam für den pensionierten Gemeindesekretär Andreas Fraccaro der Anruf des Landeshauptmanns mit der Frage, ob er als kommissarischer Verwalter bis zur Neuwahl im November in Kastelruth einspringen würde. Fraccaro sagte zu und wurde gestern von der Landesregierung ernannt. + von Benno Zöggeler