Mit einer Steuererklärung über 660.030 Euro brutto blieb Landesrat Christian Bianchi auch im Vorjahr der unangefochtene Spitzenverdiener unter den Mitgliedern der Landesregierung. Dahinter folgt abgeschlagen mit 210.050 Euro brutto Landesrat Dr. Hubert Messner.<BR \/><BR \/>Bereits im Vorjahr war Landesrat Christian Bianchi der „Krösus“ in der Regierung. 2024 hatte er ein Einkommen von 427.339 Euro erklärt. <BR \/><BR \/>Das hat sich innerhalb eines Jahres um gute 200.000 Euro erhöht (siehe Grafik). „Ich bin nicht nur als Politiker tätig, sondern auch Inhaber einer Versicherungsagentur. Meinen Anteil an diesem Unternehmen habe ich stets behalten“, erklärt Bianchi. Von der Entwicklung des Unternehmens hänge auch sein Einkommen ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267386_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit einem erklärten Einkommen von 210.050 Euro brutto reiht sich hinter Bianchi Landesrat Dr. Messner ein und bleibt damit weiter auf Platz zwei. Anders sieht es bei Luis Walcher aus. 2023, damals noch nicht Landesrat, verdiente er 173.104 Euro brutto, 2024 waren es „nur noch“ 138.692 Euro brutto. Damit rangiert er immer noch auf Platz vier, noch vor Landeshauptmann Arno Kompatscher (Platz fünf). <BR \/><BR \/>„Als Landesrat bekomme ich einen bestimmten Beitrag, der steuerfrei ist. Er fließt nicht in die Einkommenserklärung ein“, erklärt Walcher das Minus. Bekanntlich muss man als Landtagsabgeordneter sein Grundgehalt versteuern. Die Funktionszulagen, die man als Mitglied der Landesregierung erhält, sind steuerfrei. <h3>\r\nWer das „Schlusslicht“ ist<\/h3>Einen Sprung nach oben im Ranking machte Landesrätin Rosmarie Pamer. Im vergangenen Jahr war sie mit einem erklärten Einkommen von 112.817 Euro brutto das „Schlusslicht“, nun rangiert sie mit 109.274 Euro brutto auf Platz neun. Auf Platz zehn befindet sich Landesrat Peter Brunner mit einem erklärten Einkommen von 107.373 Euro brutto (2024 waren es noch 121.352 Euro brutto gewesen). <BR \/><BR \/>Letztplatzierter ist Landesrat und Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo mit 102.886 Euro brutto. Damit verdiente er 2024 knapp 20.000 Euro weniger, 2023 waren es noch 120.330 Euro brutto gewesen. <h3>\r\nInvestitionen in Autos und Eigentum<\/h3>Die Mitglieder der Landesregierung müssen aber nicht nur ihre Steuererklärungen offenlegen, sondern auch Änderungen ihrer Vermögenslage. So gaben Landeshauptmann Kompatscher und Galateo für 2024 an, einen Pkw ver- und dafür einen neuen gekauft zu haben. Auch Landesrat Philipp Achammer erwarb 2024 ein neues Auto.<BR \/><BR \/> Landesrätin Magdalena Amhof und Landesrat Peter Brunner erklärten, im Jahr 2024 Geld in Volksbank-Aktien angelegt zu haben. Brunner hat zudem laut eigenen Angaben seit 2024 Eigentum in Lüsen, Bianchi eine Garage in Leifers.