Trotz einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent zeigt sich ein strukturelles Ungleichgewicht: Je nach Saison sind zwischen 10.000 und 22.000 Personen in Südtirol arbeitslos gemeldet, während qualifizierte Fachkräfte fehlen. <BR \/><BR \/>Um diese Lücke zu schließen, hat das Land den Arbeitsmarktservice grundlegend reformiert. Allein im laufenden Jahr wurden 4.500 individuelle Assessments durchgeführt, zusätzlich werden derzeit rund 1.000 arbeitslose Personen intensiv betreut.<h3>\r\nSchwerpunkt Innovation und Forschung<\/h3>Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Innovation und Forschung. Südtirol hat seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht und wird im Regional Innovation Scoreboard 2023 als „moderate innovator“ eingestuft. Ziel ist es, durch gezielte Investitionen moderne Arbeitsumfelder zu schaffen, die auch für hochqualifizierte junge Menschen attraktiv sind.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255329_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zentral bleibt auch die Wohnfrage. Laut Prognosen entsteht in Südtirol jährlich ein Bedarf von 1.500 bis 2.000 Wohnungen für die ansässige Bevölkerung, insbesondere im Mietbereich. Gleichzeitig stehen nur 5,5 Prozent der Landesfläche als Dauersiedlungsgebiet zur Verfügung. Das Land reagiert mit neuen Förderungen für Mietwohnungen, Preisbindungen und Maßnahmen gegen Leerstand und touristische Zweckentfremdung.<BR \/><BR \/>„Junge Menschen bleiben dort, wo sie Arbeit, Wohnraum und Lebensqualität finden“, betonte „Mit gezielten Investitionen, moderner Arbeitsmarktpolitik und leistbarem Wohnen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass junge Südtirolerinnen und Südtiroler ihre Zukunft hier aufbauen können.“