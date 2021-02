Söders Kritik am „geschätzten Südtirol“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag wörtlich:„Wer mit Hektik agiert und nur der Stimmung nachgibt, der kann leider einen Rückfall erleben, der stärker ist. Wir haben es mitten in Europa erlebt: in Irland, in Portugal, in Tschechien. Auch in dem von uns allen sehr geschätzten Südtirol hat man zu schnell geöffnet.“Die Folge sei dann ein Hin und Her, ein Stop and Go, ein Vor und Zurück, was nicht nur größte Schäden gesundheitlich anrichte, was nicht nur die Medizin belaste. Auch die Wirtschaft habe dadurch mehr Schädigungen. Auch die Akzeptanz der Bevölkerung sei dadurch sehr viel geringer, sagte Söder.

