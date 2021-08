Sondertreffen der EU-Innenminister zu Migration

Dies gab die slowenische EU-Ratspräsidentschaft am Freitag bekannt. Ein Sondertreffen der EU-Minister war in den vergangenen Tagen von Italien vorgeschlagen worden, das sich mehr Unterstützung angesichts gestiegener Flüchtlingsankünfte im Mittelmeer wünscht.Neben den Innenministern der EU-Staaten sollen zum Beispiel auch Vertreter der EU-Grenzschutzagentur Frontex sowie des europäischen Polizeiamtes Europol an dem per Videokonferenz organisierten Treffen teilnehmen, sagte ein Sprecher des Ratsvorsitzes. Ziel sei es, Bewusstsein für die Lage zu schärfen und konzertierte Maßnahmen für die Sicherheit der EU-Außengrenze zu Belarus zu ergreifen.Litauen hat jüngst seine Grenze zu Belarus abgeriegelt, nachdem es dort zu einem Ansturm von Migranten gekommen war, die offenbar von Machthaber Alexander Lukaschenko aus dem Nahen Osten ins Land gebracht worden waren. Die EU hatte Lukaschenko daraufhin vorgeworfen, Migranten im aktuellen Konflikt mit der EU zu „instrumentalisieren“.

apa