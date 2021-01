SOS Méditerranée zu neuem Einsatz ausgelaufen

Die Rettungsorganisation SOS Méditerranée ist mit der „Ocean Viking“ wieder ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen, um in Seenot geratene Migranten vor dem Ertrinken zu retten. Das Schiff mit 22 Besatzungsmitgliedern sei am Montag vom französischen Hafen von Marseille aus in See gestochen, teilte die Organisation mit.