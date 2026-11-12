„Der Vorschlag der Team-K-Abgeordneten Rieder zur Anerkennung der Lebensleistung von Frauen ohne eigenen Rentenanspruch greift ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen auf. Entscheidend ist aber auch, dass konkrete finanzielle Unterstützung bei jenen ankommt, die sie wirklich benötigen“, betont Gabi Morandell, Vorsitzende der Sozialen Mitte der SVP.<BR \/><BR \/>Genau hier setzen die von der Landesregierung gutgeheißenen Verbesserungen für 2027 an: Künftig sollen auch ältere Menschen ohne eigene Rente unterstützt werden. Die bisherige Rentengrenze von 1.000 Euro soll entfallen. Vorgesehen sind monatliche Zuschüsse von 150, 250 oder 350 Euro, gestaffelt nach dem ISEE-Wert des Haushalts.<BR \/>„In der öffentlichen Diskussion wird häufig übersehen, dass eine eigene Wohnung nicht automatisch den Anspruch auf eine Rentenaufstockung ausschließt“, stellt Morandell klar.<BR \/><BR \/>Bei der ISEE-Berechnung gilt bereits heute ein Freibetrag von 52.500 Euro für die selbst bewohnte Erstwohnung. Auch der darüberliegende Wert wird nur anteilig berücksichtigt.<BR \/><BR \/>Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Ein älteres Ehepaar besitzt eine schuldenfreie Eigentumswohnung mit einem GISwert von 100.000 Euro. Der als Beispiel berechnete ISEEwert ohne Immobilienanteil beträgt 17.000 Euro. Mit dem geltenden Freibetrag steigt der ISEEwert auf rund 21.034 Euro und damit besteht kein Anspruch auf Unterstützung. Mit dem vorgeschlagenen erhöhten Freibetrag von 91.500 Euro sinkt der ISEEwert hingegen auf rund 17.722 Euro. Eine Unterstützung wäre somit möglich, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Dieselbe Wohnung, dasselbe Einkommen, aber ein Unterschied von über 3.300 Euro beim ISEE-Wert.<BR \/><BR \/>„Deshalb schlagen wir vor, den erhöhten Freibetrag von 91.500 Euro, der seit 2026 bereits bei bestimmten staatlichen Sozialleistungen gilt, auch für die Südtiroler Seniorenunterstützung anzuwenden und die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen“, erklärt Morandell. „Die Landesregierung hat mit den geplanten Verbesserungen einen wichtigen Schritt gesetzt. Als Soziale Mitte der SVP unterstützen wir diesen Weg und bringen mit der Erhöhung des Freibetrags einen konkreten Vorschlag ein, damit die Seniorenunterstützung noch mehr Menschen erreicht“, so Morandell abschließend.