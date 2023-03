Sozialer Wohnbau: Gute Zusammenarbeit bringt Vorteile für alle

Über die Möglichkeiten einer guten Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung mit der lokalen Ingenieuren hat sich vor Kurzem Wohnbaulandesrätin Waltraud Deeg mit den Mitgliedern des Kammerrates der Ingenieurkammer ausgetauscht.Landesrätin Deeg berichtete beim Treffen über das umfangreiche Bauprogramm des Instituts für den Sozialen Wohnbau (Wobi). In diesem Zusammenhang wurden in den vergangenen Wochen Investitionen in Höhe von 35 Millionen Euro ausgeschrieben, weitere Ausschreibungen seien in Vorbereitung.„Es war mir wichtig, als zuständige Landesrätin die Finanzierung für das Wobi langfristig abzusichern, um über das Bautenprogramm zweierlei voranzubringen: Einerseits wird die Wohnqualität der Mieterinnen und Mieter erhöht, andererseits gibt das Wobi wichtige Impulse an die lokale Bauwirtschaft, was gerade in Zeiten wie diesen von großer Bedeutung ist“, führte Landesrätin Deeg beim Treffen aus.Der Präsident Claudio Sartori, Kammerrätin Marlene Rinner und Vizepräsident Michael Pfeifer, begrüßten dies und sicherten ihrerseits die Unterstützung für diese und ähnliche Vorhaben des Wobi zu. Die Kammermitglieder machten die Landesrätin auf die aufgetretenen Problematiken, ausgelöst durch die plötzlichen Preissteigerungen des vergangenen Jahres aufmerksam. Deeg hat in diesem Zusammenhang einen direkten Austausch mit den zuständigen Direktoren des Wobi angeboten, was von den Anwesenden der Ingenieurkammer sehr positiv aufgenommen wurde.Erfreut zeigte sich die Landesrätin dabei unter anderem über den hohen Frauenanteil im Vorstand der Kammer: Dem elfköpfigen Gremium gehören insgesamt drei Frauen an. Auch das Wohnbauinstitut wird derzeit von einem überwiegend weiblichen Verwaltungsrat geleitet: Präsidentin Francesca Tosolini, Verwaltungsrätin Sabine Fischer und Vizepräsident Heiner Schweigkofler.